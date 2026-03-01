Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi Oldu

Tahran merkezli haber kaynaklarının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları'nın yeni başkomutanı, Tuğgeneral Ahmed Vahidi oldu.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. İsrail ve ABD, İran'daki hedefleri vururken, İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan savaş sırasında İran 10'a yakın ABD üssüne saldırdı. İran'da saldırılar sonucunda en az 201 kişi öldü, 747 kişi ise yaralandı. Bu saldırılarda İran dini lideri Hamaney de öldü.

DEVRİM MUHAFIZLARININ YENİ KOMUTANI BELLİ OLDU

ABD ve İsrail'in dün İran'a yönelik başlattığı saldırılar Tahran yönetiminin önemli isimlerini hedef aldı. İran medyası, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin dün ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi. Bunun yanında İran Devrim Muhafızları’nın yeni başkomutanının Tuğgeneral Ahmed Vahidi olarak atandığı, Tahran merkezli haber kaynakları tarafından duyuruldu.

