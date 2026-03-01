DMM'den 'Borsa İstanbul Pazartesi Günü İşlemlere Kapatılacak' İddialarına Yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği'ne yönelik iddialara yalanlama geldi.

DMM'den 'Borsa İstanbul Pazartesi Günü İşlemlere Kapatılacak' İddialarına Yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir. Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

