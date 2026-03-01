İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı

İran basını, ABD ve İsrail'in ortak saldırısıyla öldürülen Hamaney'in yerine atanacak ismin belirlendiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran medyası, Ayetullah Ali Rıza Arafi'nin, Ali Hamaney'in yerine geçici olarak atandığını duyurdu.

Geçici liderlik konseyine seçilen Arafi, Anayasa Koruyucular Konseyi idi.

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlatmıştı.

İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyleyen Muhbir, şunları söylemişti:

Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri İçin Güvenlik UyarısıHürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri İçin Güvenlik UyarısıGüncel

İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdıİran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi TırmandırdıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hürmüz Boğazı Kıskacı: Küresel Petrol Krizi Kapıda mı? Hürmüz Boğazı Kıskacı: Küresel Petrol Krizi Kapıda mı?
Pezeşkiyan: Hamaney'in İntikamını Almayı Görev ve Meşru Hak Görüyoruz Pezeşkiyan: Hamaney'in İntikamını Meşru Hak Görüyoruz
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü İran'dan Füze Yağmuru: ABD İlk Kayıplarını Açıkladı
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı
Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor
Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi Oldu Devrim Muhafızları'nın Yeni Başkomutanı Belli Oldu