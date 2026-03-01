Pezeşkiyan: Hamaney'in İntikamını Almayı Görev ve Meşru Hak Görüyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney'in öldürülmesinin ardından "İntikam almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastı "başta Şiiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Müslümanlara karşı açık bir savaş" olarak nitelendirerek, İran'ın "intikamı görev ve meşru bir hak" olarak gördüğünü söyledi.

Pezeşkiyan, Hamaney'in ölümüne dair yayımladığı taziye mesajında, "İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı "İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir" dedi.

Kaynak: AA

