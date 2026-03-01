Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri İçin Güvenlik Uyarısı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Türk bayraklı gemiler için önemli bir uyarı yapıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse AAKKM ile temas kurulması önem arz etmektedir." denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın HürmüzBoğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirterek, "Bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir."

