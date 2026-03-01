İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından ülke genelinde meydanlar doldu. Ellerinde Hamaney’in fotoğraflarını taşıyan kalabalıklar gözyaşı dökerken, birçok kentte protesto ve anma gösterileri düzenlenmeye başlandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından ülkede hareketli saatler yaşanıyor. Çok sayıda kentte binlerce kişi meydanlara akın ederken, duygusal anlar kameralara yansıdı.

TAHRAN’DA PROTESTOLAR

İran basınında yer alan haberlere göre başta başkent Tahran olmak üzere birçok şehirde halk sokaklara çıktı. Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplanan kalabalık, İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşıdı. Göstericiler ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

ABD VE İSRAİL’E TEPKİ YAĞDI

Dini merkezlerden biri olan Kum kentinde de yüzlerce kişi Hz. Masume Türbesi’nde bir araya geldi. Burada yapılan gösterilerde ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadeler kullanıldı.

İMAM RIZA TÜRBESİ’NE SİYAH BAYRAK

Meşhed’de bulunan İmam Rıza Türbesi’nin kubbesine siyah bayrak çekildi. Türbeye gelen çok sayıda kişi gözyaşı dökerken, ülke genelinde anma etkinlikleri ve protesto gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.

IRAK’TA DA GÖSTERİLER BAŞLADI

Gelişmeler yalnızca İran’la sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gösterici, ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplandı. ABD karşıtı sloganlar atan kalabalık, güvenlik önlemleri nedeniyle trafiğe kapatılan bölgeye girmeye çalıştı.

