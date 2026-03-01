Piyasalarda İran Depremi: Merkez Bankası’ndan Kur Oynaklığına Karşı Adım

İran gerilimi sonrası döviz kurlarında artan oynaklık üzerine harekete geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu. Banka ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmanın önüne geçmek ve piyasadaki döviz likiditesini dengelemek için yeni bir adım attı. Banka, bunun için Türk lirası üzerinden yapılan uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu.

Ayrıca Merkez Bankası, kısa vadeli para politikasının bir parçası olarak bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

