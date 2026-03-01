Piyasalarda İran Depremi: Merkez Bankası’ndan Kur Oynaklığına Karşı Adım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmanın önüne geçmek ve piyasadaki döviz likiditesini dengelemek için yeni bir adım attı. Banka, bunun için Türk lirası üzerinden yapılan uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu.

Ayrıca Merkez Bankası, kısa vadeli para politikasının bir parçası olarak bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi