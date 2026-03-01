Antalya Deplasmanında Fenerbahçe’de Kritik Eksik
Fenerbahçe, teknik direktörü Tedesco’nun viral enfeksiyon nedeniyle bu akşam takımın başında olamayacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanına teknik ekiple çıkacak.
Fenerbahçe, teknik direktörü Domenico Tedesco’nun sağlık sorunu nedeniyle bu akşam oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında takımın başında yer alamayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco’nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın rahatsızlığı sebebiyle karşılaşmada görev yapamayacağı ifade edildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24’üncü haftasında saat 20.00’de deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
