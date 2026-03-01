Antalya Deplasmanında Fenerbahçe’de Kritik Eksik

Fenerbahçe, teknik direktörü Tedesco’nun viral enfeksiyon nedeniyle bu akşam takımın başında olamayacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanına teknik ekiple çıkacak.

Antalya Deplasmanında Fenerbahçe’de Kritik Eksik
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, teknik direktörü Domenico Tedesco’nun sağlık sorunu nedeniyle bu akşam oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında takımın başında yer alamayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco’nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın rahatsızlığı sebebiyle karşılaşmada görev yapamayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24’üncü haftasında saat 20.00’de deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası Krizi: İran’dan Kritik Açıklama 2026 Dünya Kupası Krizi! İran’dan Kritik Açıklama
Fenerbahçe Kolombiyalı Stoperi Radarına Aldı Fenerbahçe Kolombiyalı Stoperi Radarına Aldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü İran'dan Füze Yağmuru: ABD İlk Kayıplarını Açıkladı
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı
Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor
Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi Oldu Devrim Muhafızları'nın Yeni Başkomutanı Belli Oldu