Fenerbahçe Kolombiyalı Stoperi Radarına Aldı

Ara transfer döneminde Jhon Duran'la yollarını ayıran Fenerbahçe, savunma hattı için yeni bir Kolombiyalı ismi gündemine aldı. Kulübe yakın kaynaklara göre sarı-lacivertliler, sezon sonunda stoper rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. NTV Spor'un haberine göre listenin ilk sırasında yer alan futbolcu, Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Jhon Lucumi. 27 yaşındaki sol stoperin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

İtalyan ekibinde düzenli forma şansı bulan Lucumi, bu sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada görev aldı ve 2352 dakika sahada kaldı. Teknik kapasitesi ve savunma disiplininin yanı sıra oyun kurulumuna katkısıyla öne çıkan oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Fenerbahçe’nin savunma hattında sezon sonunda en az bir takviye yapmayı planladığı, teknik ekibinse sol ayaklı bir stoper tercihinde ısrarcı olduğu belirtiliyor. Transfer sürecinin, yaz dönemine doğru hız kazanması bekleniyor.

