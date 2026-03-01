Fenerbahçe Kolombiyalı Stoperi Radarına Aldı

Savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe’nin gündeminde İtalya’da forma giyen Kolombiyalı Jhon Lucumi var.

Fenerbahçe Kolombiyalı Stoperi Radarına Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ara transfer döneminde Jhon Duran'la yollarını ayıran Fenerbahçe, savunma hattı için yeni bir Kolombiyalı ismi gündemine aldı. Kulübe yakın kaynaklara göre sarı-lacivertliler, sezon sonunda stoper rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. NTV Spor'un haberine göre listenin ilk sırasında yer alan futbolcu, Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Jhon Lucumi. 27 yaşındaki sol stoperin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

İtalyan ekibinde düzenli forma şansı bulan Lucumi, bu sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada görev aldı ve 2352 dakika sahada kaldı. Teknik kapasitesi ve savunma disiplininin yanı sıra oyun kurulumuna katkısıyla öne çıkan oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Fenerbahçe Kolombiyalı Stoperi Radarına Aldı - Resim : 1

Fenerbahçe’nin savunma hattında sezon sonunda en az bir takviye yapmayı planladığı, teknik ekibinse sol ayaklı bir stoper tercihinde ısrarcı olduğu belirtiliyor. Transfer sürecinin, yaz dönemine doğru hız kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 4 Futbolcudan Kötü HaberFenerbahçe'de 4 Futbolcudan Kötü HaberSpor

Fenerbahçe’den Bir Kötü Haber Daha! Tedesco Çözüm ArıyorFenerbahçe’den Bir Kötü Haber Daha! Tedesco Çözüm ArıyorSpor

Kadıköy’de Son Saniye Şoku: Fenerbahçe Fırsatı TeptiKadıköy’de Son Saniye Şoku: Fenerbahçe Fırsatı TeptiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Derbi Erteleniyor mu? Okan Buruk Noktayı Koydu Derbi Erteleniyor mu? Buruk, Noktayı Koydu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
2026 Dünya Kupası Krizi: İran’dan Kritik Açıklama 2026 Dünya Kupası Krizi! İran’dan Kritik Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü İran'dan Füze Yağmuru: ABD İlk Kayıplarını Açıkladı
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı
Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor
Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi Oldu Devrim Muhafızları'nın Yeni Başkomutanı Belli Oldu