2026 Dünya Kupası Krizi: İran’dan Kritik Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’da İsrail ve ABD ile tırmanan çatışmalar yalnızca siyaseti değil, sporu da etkisi altına aldı. Artan güvenlik riskleri nedeniyle İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılımı tartışma konusu haline geldi.

FEDERASYON BAŞKANINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA

İran Milli Futbol Takımı’nın turnuvadaki geleceğine ilişkin konuşan İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada mevcut şartlarda Dünya Kupası’na umutla bakmanın zor olduğunu söyledi. Taç, özellikle ABD ile yaşanan askeri gerilimin turnuvaya katılım sürecini belirsizliğe sürüklediğini ifade etti. Nihai kararın ise spor otoriteleri tarafından verileceğini vurguladı.

LİGLER ASKIYA ALINDI

Ülkedeki güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine profesyonel liglerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu bildirildi. Federasyonun önceliğinin sporcuların ve kulüplerin güvenliği olduğu belirtilirken, organizasyonların geleceğine ilişkin net bir takvim paylaşılmadı.

MAÇLAR ABD’DE OYNANACAKTI

2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan İran, G Grubu’ndaki maçlarını ABD’de oynayacaktı. Takvim kapsamında 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda, 21 Haziran’da yine Los Angeles’ta Belçika ve 26 Haziran’da Seattle’da Mısır ile karşı karşıya gelmesi planlanıyordu. Ancak mevcut tablo, bu programın uygulanabilirliğini soru işaretine dönüştürdü.

OLASI İRAN-ABD EŞLEŞMESİ

Turnuva senaryolarına göre İran ile ABD’nin gruplarını geçmeleri halinde eleme turunda eşleşme ihtimali de bulunuyor. Fakat sahadaki askeri ve siyasi gerilim, İran’ın turnuvadaki varlığını dahi tartışmalı hale getirmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi