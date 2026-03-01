Fenerbahçe'de Sakatlık Kabusu... Semedo Oyuna Devam Edemedi
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında bir sakatlık şoku daha yaşadı. Nelson Semedo, oyuna başladıktan kısa süre sonra sakatlanarak yerini Mert Müldür’e bıraktı.
Süper Lig’de Antalyaspor deplasmanında mücadele eden Fenerbahçe, bir sakatlık şokuyla daha karşılaştı. Maça ilk 11’de başlayan Portekizli sağ bek Nelson Semedo, 20. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Semedo’nun yerine Mert Müldür sahaya dahil oldu.
Fenerbahçe’de son haftalarda art arda gelen sakatlıklar, takımın kadro esnekliğini zorluyor. Savunmanın bel kemiği Skriniar'ın ardından Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde de sakatlanmıştı. Oosterwolde bugünkü maça yetişti.
