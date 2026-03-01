Fenerbahçe'de Sakatlık Kabusu... Semedo Oyuna Devam Edemedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de Antalyaspor deplasmanında mücadele eden Fenerbahçe, bir sakatlık şokuyla daha karşılaştı. Maça ilk 11’de başlayan Portekizli sağ bek Nelson Semedo, 20. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Semedo’nun yerine Mert Müldür sahaya dahil oldu.

Fenerbahçe’de son haftalarda art arda gelen sakatlıklar, takımın kadro esnekliğini zorluyor. Savunmanın bel kemiği Skriniar'ın ardından Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde de sakatlanmıştı. Oosterwolde bugünkü maça yetişti.

Kaynak: Haber Merkezi