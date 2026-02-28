Galatasaray, Alanyaspor’u 3 Golle Geçti

Galatasaray, ağırladığı Alanyaspor’u 3-1 yenerek derbi öncesi moral depoladı.

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor’u konuk ettiği maçta 3-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Rams Park’taki mücadelede öne çıkan isimler Lucas Torreira ve Victor Osimhen oldu.

Maçın ilk yarısında Sacha Boey’in golü ile öne geçen Galatasaray, ikinci yarıda Mounie’nin golüne engel olamadı ve skoru 1-1’e getirdi. 59. dakikada Lucas Torreira takımını yeniden öne geçirirken, 83. dakikada Victor Osimhen maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürürken, Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.

Galatasaray
