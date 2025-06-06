Devin Özek Resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, futbol direktörlüğü görevine Devin Özek’in atandığını açıkladı. Kulüp açıklamasında, "Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Devin Özek Resmen Fenerbahçe'de
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Sarı-lacivertli takımda son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Okan Özkan’ın ise Futbol Koordinatörü olarak görevlendirildiği belirtildi.

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen’de uzun yıllar çalışan Devin Özek, en son Futbol A Takımı Direktör Yardımcılığı görevindeydi.

Devin Özek Resmen Fenerbahçe'de - Resim : 1

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir. Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir. Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır. Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.”

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Kaynak: DHA

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