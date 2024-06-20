Fenerbahçe ile anlaştığı söylenmişti: Takımından ayrıldı

Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Wade Baldwin, Maccabi Tel Aviv'den ayrıldı.

2 sezon İsrail ekibinde mücadele eden Baldwin, ayrılığını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Maccabi'ye bu harika deneyim için teşekkür ediyorum. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yeriniz olacak."

BALDWIN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI YAZMIŞLARDI

Inside EuroLeague, Fenerbahçe'nin Wade Baldwin ile 2+1 yıllık bir sözleşme konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Baldwin, bu sezon EuroLeague’de 17.4 sayı, 2.5 ribaund, 4.9 asist, 1.0 top çalma, 0.2 blok ve 19.1 verimlilik puanlarının altına imza attı.

Kaynak: Gerçek Gündem