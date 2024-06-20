Milli atlet Alperen Acet, Slovakya'daki yarışta olimpiyat şampiyonu Tamberi'nin önünde birinci oldu

Slovakya'daki JBL Atlama Festivali isimli etkinlikte mücadele eden milli atlet Alperen Acet, erkekler yüksek atlamada birinci oldu.

Son Güncelleme:
Milli atlet Alperen Acet, Slovakya'daki yarışta olimpiyat şampiyonu Tamberi'nin önünde birinci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki yarışmaya katıldı.

Alperen, Kösice kentinde düzenlenen organizasyonda son olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Gianmarco Tamberi'nin de aralarında bulunduğu isimlerle yarıştı.

26 yaşındaki milli sporcu, 2,27 metrelik atlayışıyla İtalyan Tamberi'nin 4 santimetre önünde birinciliği elde etti.

DİLEK KOÇAK 800 METREYİ 2 DAKİKANIN ALTINDA KOŞTU

Challenger kategorisindeki Uluslararası Nembro yarışmasına katılan Dilek Koçak ise Türk atletizmi açısından önemli bir başarıya ulaştı.

İtalya'nın Nembro kasabasında düzenlenen organizasyondaki 800 metre yarışını 1:59.94'lük derecesiyle kazanan Dilek, bu mesafeyi 2 dakikanın altında koşan ilk Türk kadın atlet oldu.

18 yaşındaki Dilek, 1:59.30 olan Paris 2024 Olimpiyatları barajına da oldukça yaklaştı.

Son Güncelleme:
Galatasaray'la anlaşmıştı: Fred'den Batshuayi hamlesi Galatasaray'la anlaşmıştı: Fred'den Batshuayi hamlesi
Klasik incirden daha faydalı. Üstelik hasat sonrası kazancı da yüksek Klasik incirden daha faydalı. Üstelik hasat sonrası kazancı da yüksek
Vişne deyip geçmemek gerekiyor... Bakın vişneyle ilgili bilinmeyen gerçek ne Vişne deyip geçmemek gerekiyor... Bakın vişneyle ilgili bilinmeyen gerçek ne
Resmen açıklandı, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadro belli oldu! Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadro açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi
Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu... Eski CHP'li isim hayatını kaybetti! Eski CHP'li isim hayatını kaybetti!