Galatasaray'la anlaşmıştı: Fred'den Batshuayi hamlesi

Fenerbahçe iki sezondur forma giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Galatasaray’ın sözleşme teklifini kabul etti.

Fenerbahçe Belçikalı forvete 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro yıllık ücret önerdi. Galatasaray’ın teklifi ise 3 yıllık sözleşme, 3 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret.

Fransa’da Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncu için, eski takım arkadaşı Fred’den dikkat çeken bir hamle geldi.

Fred, Batshuayi’nin Galatasaray’ın teklifini kabul ettiğini öğrenince onu Instagram'dan takipten çıkardı.

3 BÜYÜKLERİN GOLCÜSÜ BATSHUAYI

Geçmişte Beşiktaş forması da giyen Batshuayi, Galatasaray ile anlaşarak 3 büyük takımında formasını giymiş olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem