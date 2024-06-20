FIFA'nın dünya sıralaması açıklandı, A Milli Takım geriledi: İşte ilk 10 takım!

FIFA'nın haziran ayı ülkeler sıralaması açıklandı. Sıralamaya göre; A Milli Futbol Takımı, 2 basamak gerilerken, listede ilk 10 takım dikkat çekti.

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FIFA'nın dünya sıralaması açıklandı, A Milli Takım geriledi: İşte ilk 10 takım!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.

MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sıradaki yerini korurken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.

FIFA'nın dünya sıralaması açıklandı, A Milli Takım geriledi: İşte ilk 10 takım! - Resim : 1

İLK 3 SIRA DEĞİŞMEDİ

İlk 3 sıranın değişmediği listede son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin 2. sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şu şekilde:

1 - Arjantin (1860)
2 - Fransa (1837)
3 - Belçika (1797)
4 - Brezilya (1791)
5 - İngiltere (1787)
6 - Portekiz (1747)
7 - Hollanda (1746)
8 - İspanya (1729)
9 - Hırvatistan (1728)
10 - İtalya (1724)

BİR SONRAKİ SIRALAMA 18 TEMMUZ'DA

Öte yandan bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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A Milli Takım Türkiye FIFA
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