Rasim Ozan Kütahyalı'dan tepki çeken "Arda Güler" paylaşımı: İyi futbolcu olduğu kadar da uyanık bir siyasetçi

Türkiye, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenerek, F Grubu’nda liderlik koltuğuna oturmuştu.

A Milli Takımın ikinci golünün çok şık bir vuruş ile atan 19 yaşındaki genç yetenek Arda Güler, başta Real Madrid’de forma giyen takım arkadaşları olmak üzere pek çok kişi tarafından övülmüştü.

Maç sonu X hesabından meşhur gol sevinci içeren bir fotoğraf paylaşan Güler, “Türk’e durmak yaraşmaz” yazmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, Arda Güler için tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

ROK, “Arda daha bu yaşında Türkiye’nin şifrelerini kavramış. Çok zeki çocuk. İyi futbolcu olduğu kadar da uyanık bir siyasetçi Arda. Hem Türklük Hem Müslümanlık hem Atatürk Üçünü birden sentezleyip amalgam halinde demeci çaktın mı kötü de oynasan bir golle milli kahraman olursun…” ifadelerini kullandı.

Arda daha bu yaşında Türkiye’nin şifrelerini kavramış. Çok zeki çocuk.



İyi futbolcu olduğu kadar da uyanık bir siyasetçi Arda.



Hem Türklük Hem Müslümanlık hem Atatürk



Üçünü birden sentezleyip amalgam halinde demeci çaktın mı kötü de oynasan bir golle milli kahraman olursun… https://t.co/Fz10EpWCJB — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) June 19, 2024

Kütahyalı’nın bu paylaşımına tepkiler gecikmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem