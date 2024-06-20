Resmen açıklandı, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadro belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı'mızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine başladı. Sportif direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK KADRO DA BELLİ OLDU

Açıklamada, Portekizli teknik adamın ekibinde yer alacak isimlere yer verilirken, teknik kadro şu şekilde olacak:

- Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör),

- Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi),

- Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü),

- Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri),

- Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi),

- Giovanni Cerra (Data Analiz).

MOURİNHO'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP PROGRAMI

Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular 22-23 Haziran’da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak.

İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem