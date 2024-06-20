Resmen açıklandı, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadro belli oldu!

Fenerbahçe, teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho'nun görevine başladığını duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadrosu da belli oldu.

Son Güncelleme:
Resmen açıklandı, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadro belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı'mızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine başladı. Sportif direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK KADRO DA BELLİ OLDU

Açıklamada, Portekizli teknik adamın ekibinde yer alacak isimlere yer verilirken, teknik kadro şu şekilde olacak:

Resmen açıklandı, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadro belli oldu! - Resim : 1

- Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör),
- Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi),
- Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü),
- Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri),
- Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi),
- Giovanni Cerra (Data Analiz).

MOURİNHO'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP PROGRAMI

Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular 22-23 Haziran’da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak.

İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Jose Mourinho Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Galatasaray'la anlaşmıştı: Fred'den Batshuayi hamlesi Galatasaray'la anlaşmıştı: Fred'den Batshuayi hamlesi
FIFA'nın dünya sıralaması açıklandı, A Milli Takım geriledi: İşte ilk 10 takım! FIFA'nın dünya sıralaması açıklandı, A Milli Takım geriledi
İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı
Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi
Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu... Eski CHP'li isim hayatını kaybetti! Eski CHP'li isim hayatını kaybetti!