Sırbistan'dan zehir zemberek açıklama: EURO 2024'ten çekilmekle tehdit ettiler!

Sırbistan Futbol Federasyonu Hırvatistan-Arnavutluk maçında aleyhlerine yapılan tezahüratlar hakkında bir açıklama yaptı.

Sırbistan cephesi, UEFA’nın bir adım atmaması halinde turnuvadan çekilmeyi düşüneceklerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada,

“Eğer UEFA, Hırvatistan ve Arnavutluk'u cezalandırmazsa, nasıl yol alacağımızı düşüneceğiz. Yaptırım olmazsa turnuvadan çekilebilir ve sonraki turnuvaya katılmayabiliriz” ifadeleri kullanıldı.