Sırbistan'dan zehir zemberek açıklama: EURO 2024'ten çekilmekle tehdit ettiler!

Sırbistan Futbol Federasyonu, aleyhlerinde yapılan tezahuratlara yaptırım uygulanmaması halinde turnuvadan çekilmeyi düşüneceklerini açıkladı.

Son Güncelleme:
Sırbistan'dan zehir zemberek açıklama: EURO 2024'ten çekilmekle tehdit ettiler!

Sırbistan Futbol Federasyonu Hırvatistan-Arnavutluk maçında aleyhlerine yapılan tezahüratlar hakkında bir açıklama yaptı.

Sırbistan cephesi, UEFA’nın bir adım atmaması halinde turnuvadan çekilmeyi düşüneceklerini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada,

“Eğer UEFA, Hırvatistan ve Arnavutluk'u cezalandırmazsa, nasıl yol alacağımızı düşüneceğiz. Yaptırım olmazsa turnuvadan çekilebilir ve sonraki turnuvaya katılmayabiliriz” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
Euro 2024 Sırbistan Arnavutluk
Son Güncelleme:
Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı... Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı...
Milli atlet Alperen Acet, Slovakya'daki yarışta olimpiyat şampiyonu Tamberi'nin önünde birinci oldu Milli atlet Alperen Acet'ten büyük başarı! Olimpiyat şampiyonunun önünde tamamladı!
Resmen açıklandı, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadro belli oldu! Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadro açıklandı
Anlaşma sağlandı. NOW TV'de Kızıl Goncalar'ın yerine başlayacak dizi Anlaşma sağlandı. NOW TV'de Kızıl Goncalar'ın yerine başlayacak dizi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi
Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu... Eski CHP'li isim hayatını kaybetti! Eski CHP'li isim hayatını kaybetti!