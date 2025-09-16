Fenerbahçe-Alanyaspor Maçının Hakemi Fenerbahçelileri Ayağa Kaldıracak!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Alanyaspor ve Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir FK maçı ile 3’üncü hafta müsabakası Samsunspor-Kasımpaşa maçları Rams Başakşehir FK, Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle ertelenmişti.

Erteleme karşılaşmalarının daha önce 17 Eylül’de oynanacağı açıklanmıştı. Süper Lig’de yarın oynanacak erteleme maçlarında görev yapacak hakemler de bugün belli oldu.

Cihan Aydın

İşte yarınki maçlarda görevli hakemler...

17.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir FK: Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe-Alanyaspor: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Diğer yandan Beşiktaş’ın erteleme müsabakası ise 24 Eylül Çarşamba tarihinde oynanacak.

Kaynak: DHA