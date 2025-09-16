Fenerbahçe-Alanyaspor Maçının Hakemi Fenerbahçelileri Ayağa Kaldıracak!
Süper Lig'de ertelenen ve yarın oynanması planlanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi Fenerbahçelileri kızdıracak. Maçı yönetecek isim, Galatasaraylı olduğu iddia edilen hakem Cihan Aydın oldu.
Süper Lig’in ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Alanyaspor ve Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir FK maçı ile 3’üncü hafta müsabakası Samsunspor-Kasımpaşa maçları Rams Başakşehir FK, Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle ertelenmişti.
Erteleme karşılaşmalarının daha önce 17 Eylül’de oynanacağı açıklanmıştı. Süper Lig’de yarın oynanacak erteleme maçlarında görev yapacak hakemler de bugün belli oldu.
İşte yarınki maçlarda görevli hakemler...
17.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir FK: Ali Yılmaz
20.00 Fenerbahçe-Alanyaspor: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Diğer yandan Beşiktaş’ın erteleme müsabakası ise 24 Eylül Çarşamba tarihinde oynanacak.
Kaynak: DHA
