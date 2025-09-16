Samsunspor, Kasımpaşa Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Tamamladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı 3. hafta erteleme karşılaşmasına hazırlanan Samsunspor, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan çalışma yaklaşık bir saat sürdü. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, devamında taktiksel organizasyonlara ağırlık verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu idmanla birlikte Kasımpaşa mücadelesi için hazırlıklarını tamamlamış oldu. Öte yandan sakatlığı süren Emre Kılınç, antrenmana katılamadı.

Kaynak: AA