12 Dev Adam'ın Final Maçından İzlenme Rekoru!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaştıkları müsabaka izlenme rekoru kırdı. Türkiye'de maçı 18 milyondan fazla basketbolsever takip ederken, bu rakam, maçı bu yıl TRT’deki 4. en çok izlenen yayın haline getirdi.

Ayrıca final müsabakası, YouTube üzerinden de 2.3 milyon izlenme elde etti.

ALMANYA'DA TARİHİ İZLENME

Almanya’da ise final maçı tarihi bir başarıya imza attı. Toplam 6 milyon izleyiciye ulaşan yayın, ülkede futbol dışındaki spor dallarında son yılların en yüksek oranlarından biri oldu.

