12 Dev Adam'ın Final Maçından İzlenme Rekoru!

EuroBasket finalinde Türkiye ile Almanya arasında oynanan karşılaşma 18 milyondan fazla izlenerek rekor kırdı. Karşılaşma, bu yıl TRT’deki 4. en çok izlenen yayın oldu.

12 Dev Adam'ın Final Maçından İzlenme Rekoru!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaştıkları müsabaka izlenme rekoru kırdı. Türkiye'de maçı 18 milyondan fazla basketbolsever takip ederken, bu rakam, maçı bu yıl TRT’deki 4. en çok izlenen yayın haline getirdi.

Ayrıca final müsabakası, YouTube üzerinden de 2.3 milyon izlenme elde etti.

12 Dev Adam'ın Final Maçından İzlenme Rekoru! - Resim : 1

ALMANYA'DA TARİHİ İZLENME

Almanya’da ise final maçı tarihi bir başarıya imza attı. Toplam 6 milyon izleyiciye ulaşan yayın, ülkede futbol dışındaki spor dallarında son yılların en yüksek oranlarından biri oldu.

Milli Takımda Veda! 12 Dev Adam’dan Ayrıldığını DuyurduMilli Takımda Veda! 12 Dev Adam’dan Ayrıldığını DuyurduSpor
Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’Şampiyonluğu Kıl Payı Kaybeden 12 Dev Adam İstanbul’da! ‘Bizi Bağrına Basan Türk Milletine Teşekkürler’Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
A Milli Erkek Basketbol Takımı Basketbol
Ekranların Eskimeyen Yüzüydü: Ünlü Oyuncudan Kahreden Haber! 84 Yaşında Hayatını Kaybetti
Usta Oyuncudan Kahreden Haber
EuroBasket'te İkinci Olan 12 Dev Adam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret
12 Dev Adam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret
‘Çok Fazla Kullanıyorum’ Diyerek Açıkladı: Fenerbahçe’nin Yıldızı Ederson'un Bakın En Sevdiği Türkçe Kelime Neymiş…
En Sevdiği Türkçe Kelime Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Fatih Altaylı'dan Çarpıcı 'Kurultay Davası' İddiası! 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak' 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak'