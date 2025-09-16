‘Çok Fazla Kullanıyorum’ Diyerek Açıkladı: Fenerbahçe’nin Yıldızı Ederson'un Bakın En Sevdiği Türkçe Kelime Neymiş…

Fenerbahçe’nin İngiliz devi Manchester City’den transfer ettiği Brezilyalı kaleci Ederson, kulübün resmi sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtladı. Yıldız isim en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı. Bakın Ederson’un en sevdiği kelime neymiş…

Süper Lig Devi Fenerbahçe’nin yeni transferi Ederson, sarı-lacivertli taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Kulübün resmi sayfasından paylaşılan videoda özel görüntüler ortaya çıkarken, Brezilyalı eldiven en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı.

EN SEVDİĞİ TÜRKÇE KELİMEYİ AÇIKLADI

Taraftardan gelen soruları yanıtlayan Ederson, en sevdiği Türkçe kelimeyi şu ifadelerle açıkladı:

"Şoföre abi diyorum, günaydın abi demeyi seviyorum, iyi geceler abi demeyi seviyorum. En sevdiğim şey 'abi' demek, çok fazla kullanıyorum. Her sabah antrenmana bıraktıktan sonra 'teşekkürler abi, yarın görüşürüz' diyorum"

BREZİLYALI ELDİVENDEN TARAFTARA SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Brezilyalı kaleci, kendisine "Bir lakabın var mı?" sorusuna "Eddie" yanıtını verdi. En sevdiği yemek olarak ise "pirinç pilavı ve picanha" cevabını paylaştı.

Futbol dışında takip ettiği spor dalı sorulduğunda ise boks izlemeyi çok sevdiğini dile getirdi. Ederson ayrıca en sevdiği yapımın "Tropa de Elite" isimli Brezilya filmi olduğunu açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Manchester City
