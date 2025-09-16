Koltuk Değnekli Fotoğrafı Yürekleri Ağza Getirmişti: Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın Son Durumu Belli Oldu

Fenerbahçe'de sakatlanmasıyla hayal kırıklığı yaratan Jhon Duran'ın son durumu belli oldu.

Son Güncelleme:
Koltuk Değnekli Fotoğrafı Yürekleri Ağza Getirmişti: Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın Son Durumu Belli Oldu
Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği forvet oyuncusu Jhon Duran, sakatlanmasıyla taraftarın hevesini kursağında bıraktı.

Tedavisi için İspanya’ya giden Kolombiyalı yıldızın test sonuçları ortaya çıktı.

Koltuk Değnekli Fotoğrafı Yürekleri Ağza Getirmişti: Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın Son Durumu Belli Oldu - Resim : 1

Daha önceden sosyal medyadan koltuk değnekli fotoğrafın paylaşan Duran, sarı-lacivertli ekibin taraftarlarının yüreğini ağızlarına getirirken, son durumu belli oldu.

İstanbul’a dönerek Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını da tribünden takip eden Jhon Duran’ın son kontrollerinde iyileşme gözlendiği bildirildi.

Duran’ın yakın zamanda takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

