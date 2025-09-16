Şampiyonlar Ligi'nde Flaş Arda Güler Kararı! İspanyol Basını Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso milli yıldız Arda Güler’le ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Eflatun-Beyazlılarda Arda Güler’in bu maça da ilk 11’de çıkması beklenirken, İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arda Ancelotti döneminde Şampiyonlar Ligi’nde çok az süre bulurken, Alonso’nun bu durumu da değiştireceği bildirildi.

Marca’nın haberinde "Real Madrid'in tartışmasız ilk 11'inde yer alacak. 20 yaşındaki Türk oyuncu, heyecan ve intikamı harmanlayan bir gülümsemeyle rekabete giriyor: Sonunda zamanının geldiğini hissediyor, hep hayalini kurduğu turnuvada lider bir oyuncu gibi hissediyor” denildi.

