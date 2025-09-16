Trabzonspor’da Kılıçlar Çekildi! Eski Başkan Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı: Umarım Trabzon’daki Maça Kendisi Gelir…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında ‘Şike’ tartışmaları sürüyor. Dev derbide hakemlerin kararlarına tepki gösteren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in sosyal medya paylaşımında, ‘Şike devam ediyor’ sözlerini kullanmış ve büyük tartışma konusu olmuştu.

TRABZONSPOR’UN ŞAMPİYON HOCASINDAN TEPKİ

Belediye Başkanı Genç’in açıklamaları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan açıklama gelmiş ve FETÖ vurgusu yapılmıştı. İki camia arasında atışmalar devam ederken Trabzonspor’un şampiyon başkanlarından Sadri Şener hakemin direkt olarak oyuna etki yaptığını ifade ederek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaptıkları ve söylemlerinin ayıp olduğunu vurguladı.

Sadri Şener

SADRİ ŞENER’DEN ALİ KOÇ’A GÖZDAĞI: ‘UMARIM TRABZON’DAKİ MAÇA KENDİSİ GELİR…’

Onuachu’nun golü net bir gol olduğunu ve Ali Koç’un açıklamalarını yakıştıramadığını ifade eden Şener, “Onuachu’nun golü net bir gol. Tartışmaya kapalı. Kırmızı kart pozisyonu da kırmızı kart. Hakemlerin yetişmesine karşı değilim ama bunun yeri bu maç değil. Hakem, hakemliği bırakıp tarlada patates toplasın. VAR hakemini zaten hiç tanımıyorum.

Ali Koç seçimi kazanmak için konuşup duruyor. İnşallah Trabzon’daki maça kendisi gelir ama kendisi geleceğini hiç zannetmiyorum. Ali Koç’un yaptıkları ve söyledikleri çok ayıp” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: 61Saat