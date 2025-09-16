Böylesi Daha Önce Görülmedi! Sahaya Dildo Fırlattılar

Spor müsabakaları sırasında sahaya atılan cisimler sık sık tartışma konusu olurken, bir NFL maçında yaşanan olay ise sosyal medyada çok konuşuldu. Cincinnati Bengals-Jacksonville Jaguars maçında sahaya dildo atıldı.

Böylesi Daha Önce Görülmedi! Sahaya Dildo Fırlattılar
ABD'de geçtiğimiz gün oynanan bir maçta yaşanan olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Amerikan Futbol Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ve Jacksonville Jaguars takımlarının maçında çok ilginç bir olay meydana geldi.

Cincinnati Bengals oyuncularından Mitchell Tinsley bir touchdown pası yakalarken, tribünlerden sahaya parlak yeşil renkte bir dildo fırlatıldı. İlk etapta kimse ne olduğunu anlamazken, yayıncı kuruluş da dildonun fırlatılmasını ceza bayrağı zannetti.

Böylesi Daha Önce Görülmedi! Sahaya Dildo Fırlattılar - Resim : 1

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Fırlatılan cismin dildo olduğunu anlayan izleyiciler sosyal medyada konuyla ilgili pek çok yorum yaparken, birçok kişi bu davranışın çok uygunsuz olduğu dile getirdi, bir kısım ise olayla ilgili mizahi paylaşımlar yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

ABD Futbol
