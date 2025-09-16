Şampiyon Yine Duplantis! 4. Kez Dünya Rekoru Kırdı

İki kez olimpiyat şampiyonu olan İsveçli atlet Armand Duplantis, 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı. Duplantis, 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyon Yine Duplantis! 4. Kez Dünya Rekoru Kırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası üçüncü gününde erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve altın madalya kazandı.

ERSU ŞAŞMA GEÇEMEDİ

Yunan atlet Emmanouil Karalis, 6 metre ile gümüş madalya alırken Avustralyalı sporcu Kurtis Marschall ise 5.95'lik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağında yer aldı. Sırıkla atlama finalinde yarışan milli atlet Ersu Şaşma ise ilk denediği 5.55 metreyi 3 hakkında da geçemedi.

Şampiyon Yine Duplantis! 4. Kez Dünya Rekoru Kırdı - Resim : 1
Armand Duplantis

'HAYALLERİMİN ÖTESİNDE'

Dünya rekorunu kırdıktan sonraki ilk açıklamasında Duplantis, "Hayal edebileceğimden daha öte. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

Şampiyon Yine Duplantis! 4. Kez Dünya Rekoru Kırdı - Resim : 2

Şampiyonlar Ligi Başlıyor: Galatasaray-Eintracht Frankfurt Maçının Hakemi Belli OlduŞampiyonlar Ligi Başlıyor: Galatasaray-Eintracht Frankfurt Maçının Hakemi Belli OlduSpor
Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü: Kaptan Sinirden Çıldırdı, Kimsin Sen!Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü: Kaptan Sinirden Çıldırdı, Kimsin Sen!Spor

Kaynak: AA

Etiketler
şampiyon Japonya
Trabzonspor’da Kılıçlar Çekildi! Eski Başkan Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı: Umarım Trabzon’daki Maça Kendisi Gelir… Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı
İBB’den Üniversitelilere Müjdeli Haber! 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak: Tek Şartla Hesabınıza Yatırılıyor, Tarih Belli Oldu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak
Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü: Kaptan Sinirden Çıldırdı, Kimsin Sen! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü
Şampiyonlar Ligi Başlıyor: Galatasaray-Eintracht Frankfurt Maçının Hakemi Belli Oldu Şampiyonlar Ligi Başlıyor! Hakem Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler
İBB’den Üniversitelilere Müjdeli Haber! 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak: Tek Şartla Hesabınıza Yatırılıyor, Tarih Belli Oldu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak