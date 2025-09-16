Şampiyon Yine Duplantis! 4. Kez Dünya Rekoru Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası üçüncü gününde erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve altın madalya kazandı.

ERSU ŞAŞMA GEÇEMEDİ

Yunan atlet Emmanouil Karalis, 6 metre ile gümüş madalya alırken Avustralyalı sporcu Kurtis Marschall ise 5.95'lik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağında yer aldı. Sırıkla atlama finalinde yarışan milli atlet Ersu Şaşma ise ilk denediği 5.55 metreyi 3 hakkında da geçemedi.

Armand Duplantis

'HAYALLERİMİN ÖTESİNDE'

Dünya rekorunu kırdıktan sonraki ilk açıklamasında Duplantis, "Hayal edebileceğimden daha öte. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

Kaynak: AA