Şampiyonlar Ligi Başlıyor: Galatasaray-Eintracht Frankfurt Maçının Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'de son üç yılın şampiyonu olan Galatasaray, artık gözünü Avrupa'dan gelecek bir başarıya çevirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da karşı karşıya gelecek.

Marco Guida

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Deutsche Bank Park’ta oynanacak mücadelenin hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida oldu. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Daniele Chiffi olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Dennis Higler ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: İHA