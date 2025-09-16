Trabzonspor-Fenerbahçe Gerilimi Alev Aldı! Sadri Şener 'Den 'Şike' Tartışmasıyla İlgili Çarpıcı İtiraf: Yıldırım Demirören’e Gidip…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor’da ‘Şike’ gerilimi sürüyor. Fenerbahçe’yle oynadıkları derbi sonrası ortalık kızışırken son olarak Trabzonspor’un eski başkanı Sadri Şener, tartışmalara dahil oldu. Şener, 2010-11 sezonu için çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘YILDIRIM DEMİRÖREN’E GİTTİM…’

2010-11 sezonunda başkan olan Şener, “Siyasi gücüm o kupayı Trabzon’a getirmeye yetmedi. Yıldırım Demirören’e gittim “Beyefendi Fenerbahçe’nin düşmesini istemiyor” dedi. O zaman yapacak bir şeyim kalmadı” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un eski başkanı Sadri Şener

‘TÜRKİYE’DE GAZETE İLANLARININ YÜZDE 80’İ ALİ’NİN ELİNDE’

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in “şike devam ediyor” açıklamasına destek olan Şener, Fenerbahçe’ye yönelik de eleştirilerde bulunarak, “Koca Fenerbahçe’nin milyonlarca euro harcayıp kurduğu takım buysa, hiç şampiyonluğa oynayacağım diye ortalığa çıkmasın, orta sıralarda yerini alsın. Ahmet Metin Genç’in yaptığı paylaşım da doğru, onun da arkasındayım. Herkes kabuğuna çekiliyor. Kimse yazamıyor. Çünkü bir tarafta Ali Koç var, onu gazeteler çok yazamıyor. Sebebi de gazeteye ilan vermez.

Çünkü, Türkiye’de gazete ilanlarının yüzde 80’i Ali’nin elinde. Bu ekonomik gücünü basına karşı kullanıyor, bu da yanlış bir şey. Trabzon’dan birisi diyebilir mi, “ona ait dükkanlar kapatılsın, markalar kullanılmasın” bunu diyemezsin. Ali’yle öyle savaşmak lazım savaşabilirsen. Öyle de savaşılmaz şu an gereği de yok, sportmence savaşmak lazım. Ali’nin dedikleri onların seçim arifesinde hepsi boş. İnsan öyle bir takıma sahip olduğu için utanır. Bu kadar para harcadıktan sonra bu oyuncularla mı şampiyon olacaksın, gülerler adama.” cümleleriyle tartışmaya yeni bir boyut kazandırmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi