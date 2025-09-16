Beşiktaş'ta Tatil Bitti, Göztepe Hazırlığı Başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in altıncı haftasında Göztepe ile oynayacağı deplasman karşılaşmasının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışması sonrası yapılan dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: İHA