Eski Dost Fenerbahçe'ye! Yönetim Harekete Geçiyor
Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar sürerken, savunmaya da takviye yapılması gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı Kim Min-Jae'yi transfer etmek istediği bildirildi.
Fenerbahçe’de ara transfer döneminde takımda önemli değişikliklere gidilmesi beklenirken, dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Savunmada Becao ile yolların ayrılması beklenirken, takımın eski yıldızlarından Kim Min-Jae’nin yeniden gündeme geldiği iddia edildi.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 8 numara ve forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Bayern Münih’ten Kim Min-Jae’yi istediği öne sürüldü.
Kim Min-Jae, geçmişte sarı-lacivertli formayı terletmiş ve taraftarına sevgilisi olmuştu.
