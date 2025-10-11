Fenerbahçe'de Kıyım Kapıda! Tam 6 Futbolcu Birden

Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından ara transferde yaşanması beklenen ayrılıklar gündeme geldi. 6 futbolcunun listeye konulduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon fırtınalı başlarken, sarı-lacivertli ekip ilk 8 haftada yalnızca 16 puan toplayabildi. Başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe’de birçok oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde en az 2 futbolcuyu göndermesine kesin gözüyle bakılırken, bu sayının 6’ya çıkabileceği belirtiliyor.

Becao ve Bartuğ’nun gönderilmesi planlanan ilk isimler olduğu iddia edilirken, Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En-Nesyri gibi isimlere de kapının gösterilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

