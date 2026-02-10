Duran Neden Gönderildi? İşte Üç Temel Gerekçe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde yollarını ayırdığı Jhon Duran'a ilişkin Kolombiya basınından dikkat çeken iddialar geldi. Zenit’e transfer olan genç futbolcunun ayrılığına giden sürecin perde arkası üç başlık altında anlatıldı.

UYUM SORUNU

Kolombiya merkezli As gazetesine göre, Duran’ın Fenerbahçe’deki geleceğini bitiren ilk etken takım içindeki tavırları oldu. Haberde, oyuncunun antrenmanlarda isteksiz davrandığı, kulüp içinde soğuk ve mesafeli bir tutum sergilediği, bu durumun takım arkadaşlarını rahatsız ettiği ifade edildi. Bazı futbolcuların, uyumu bozduğu gerekçesiyle Duran’ın takımda kalmasını istemediği öne sürüldü.

Tecrübeli isimlerin genç forveti desteklemeye çalışmasına rağmen Duran’ın tavrında değişiklik olmadığı, saha içinde de takım arkadaşlarıyla uyum yakalayamadığı belirtildi.

ASILSIZ SAĞLIK ŞİKAYETLERİ

İkinci başlıkta ise futbolcunun sık sık yaşadığını dile getirdiği fiziksel sorunlar yer aldı. Haberde, Duran’ın bazı sakatlık şikayetlerinin kulüp sağlık ekibince doğrulanmadığı, bu durumun şüphe yarattığı aktarıldı. Oyuncunun ikinci görüş için Barcelona’ya gittiği ve sonrasında stres kırığı teşhisi konulduğu hatırlatıldı.

Kolombiya basınına göre bu süreç, Duran’ın Avrupa’daki büyük kulüplerin radarından da çıkmasına yol açtı. Juventus başta olmak üzere bazı takımların ilgisinin, futbolcunun kişiliği ve davranışları nedeniyle rafa kalktığı öne sürüldü.

KOPUŞ NOKTASI

Ayrılığa giden süreci kopma noktasına getiren olay 15 Aralık’ta Konyaspor maçında yaşandı. Duran’ın oyundan alındıktan sonra teknik direktör Tedesco’nun elini sıkmaması ve yedek kulübesine sinirli şekilde geçmesi kulüp içinde büyük tepki çekti. Habere göre bu olay sonrası kulüp yönetimi oyuncuyla bir görüşme yaptı. Başkan Sadettin Saran’ın Duran’a uzun süre destek olmaya çalıştığı ancak Kolombiyalı futbolcunun tutumunun değişmemesi üzerine sabrın tükendiği ifade edildi. Zenit’ten gelen teklifin ardından Fenerbahçe yönetiminin ayrılığa onay verdiği kaydedildi.

Kaynak: NTV Spor