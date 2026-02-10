Duran Neden Gönderildi? İşte Üç Temel Gerekçe

Fenerbahçe’den ayrılarak Zenit’e transfer olan Jhon Duran’ın sarı-lacivertlilerden kopuş sürecinin perde arkası Kolombiya basınında ortaya çıktı.

Duran Neden Gönderildi? İşte Üç Temel Gerekçe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde yollarını ayırdığı Jhon Duran'a ilişkin Kolombiya basınından dikkat çeken iddialar geldi. Zenit’e transfer olan genç futbolcunun ayrılığına giden sürecin perde arkası üç başlık altında anlatıldı.

UYUM SORUNU

Kolombiya merkezli As gazetesine göre, Duran’ın Fenerbahçe’deki geleceğini bitiren ilk etken takım içindeki tavırları oldu. Haberde, oyuncunun antrenmanlarda isteksiz davrandığı, kulüp içinde soğuk ve mesafeli bir tutum sergilediği, bu durumun takım arkadaşlarını rahatsız ettiği ifade edildi. Bazı futbolcuların, uyumu bozduğu gerekçesiyle Duran’ın takımda kalmasını istemediği öne sürüldü.

Tecrübeli isimlerin genç forveti desteklemeye çalışmasına rağmen Duran’ın tavrında değişiklik olmadığı, saha içinde de takım arkadaşlarıyla uyum yakalayamadığı belirtildi.

ASILSIZ SAĞLIK ŞİKAYETLERİ

İkinci başlıkta ise futbolcunun sık sık yaşadığını dile getirdiği fiziksel sorunlar yer aldı. Haberde, Duran’ın bazı sakatlık şikayetlerinin kulüp sağlık ekibince doğrulanmadığı, bu durumun şüphe yarattığı aktarıldı. Oyuncunun ikinci görüş için Barcelona’ya gittiği ve sonrasında stres kırığı teşhisi konulduğu hatırlatıldı.

Duran Neden Gönderildi? İşte Üç Temel Gerekçe - Resim : 1

Kolombiya basınına göre bu süreç, Duran’ın Avrupa’daki büyük kulüplerin radarından da çıkmasına yol açtı. Juventus başta olmak üzere bazı takımların ilgisinin, futbolcunun kişiliği ve davranışları nedeniyle rafa kalktığı öne sürüldü.

KOPUŞ NOKTASI

Ayrılığa giden süreci kopma noktasına getiren olay 15 Aralık’ta Konyaspor maçında yaşandı. Duran’ın oyundan alındıktan sonra teknik direktör Tedesco’nun elini sıkmaması ve yedek kulübesine sinirli şekilde geçmesi kulüp içinde büyük tepki çekti. Habere göre bu olay sonrası kulüp yönetimi oyuncuyla bir görüşme yaptı. Başkan Sadettin Saran’ın Duran’a uzun süre destek olmaya çalıştığı ancak Kolombiyalı futbolcunun tutumunun değişmemesi üzerine sabrın tükendiği ifade edildi. Zenit’ten gelen teklifin ardından Fenerbahçe yönetiminin ayrılığa onay verdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Flaş Jhon Duran AdımıFenerbahçe'den Flaş Jhon Duran AdımıSpor

Jhon Duran'ın Yeni Takımı Belli OlduJhon Duran'ın Yeni Takımı Belli OlduSpor

Jhon Duran Fenerbahçe'ye Kararını BildirdiJhon Duran Fenerbahçe'ye Kararını BildirdiSpor

Kaynak: NTV Spor

Etiketler
Jhon Duran
Milli Yüzücü Bengisu'dan Hem 3 Madalya Hem Yeni Rekor Bengisu'dan Hem 3 Madalya Hem Yeni Rekor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Jhon Duran'ın Yeni Takımı Belli Oldu Jhon Duran'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Aktürkoğlu Coştu, Fenerbahçe Seriye Devam Etti Kerem Coştu, Fenerbahçe Seriyi Sürdürdü
Kante Sahneye Çıkıyor: İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçının 11'leri Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçının 11'leri
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan' Temalı Vurgun! Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın
Özgür Özel 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu
Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı