Fenerbahçe'den Flaş Jhon Duran Adımı

Fenerbahçe’de son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Jhon Duran hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FCSB maçı öncesindeki son antrenmanın ardından yaşadığı ağrı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kolombiyalı forvetin, takıma veda ettiği ileri sürüldü.

KARİYERİNE FRANSA'DA DEVAM EDECEK

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Jhon Duran’ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona erdirildi. 22 yaşındaki golcünün kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de devam edeceği belirtildi. Transferin kiralık formülle gerçekleşeceği belirtildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Jhon Duran, 1130 dakika sahada kaldı. Kolombiyalı futbolcu bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi