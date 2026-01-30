Fenerbahçe'den Flaş Jhon Duran Adımı

Fenerbahçe, Jhon Duran’ın kiralık sözleşmesini feshetmek için girişimlere başladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Flaş Jhon Duran Adımı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Jhon Duran hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FCSB maçı öncesindeki son antrenmanın ardından yaşadığı ağrı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kolombiyalı forvetin, takıma veda ettiği ileri sürüldü.

KARİYERİNE FRANSA'DA DEVAM EDECEK

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Jhon Duran’ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona erdirildi. 22 yaşındaki golcünün kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de devam edeceği belirtildi. Transferin kiralık formülle gerçekleşeceği belirtildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Jhon Duran, 1130 dakika sahada kaldı. Kolombiyalı futbolcu bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe Lookman Transferinde Çıtayı YükselttiFenerbahçe Lookman Transferinde Çıtayı YükselttiSpor

Fenerbahçe Avrupa'dan 1 Puanla Döndü: İşte Muhtemel RakipleriFenerbahçe Avrupa'dan 1 Puanla Döndü: İşte Muhtemel RakipleriSpor

Jhon Duran Fenerbahçe'ye Kararını BildirdiJhon Duran Fenerbahçe'ye Kararını BildirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe Lookman Transferinde Çıtayı Yükseltti Fenerbahçe Lookman Transferinde Çıtayı Yükseltti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TFF Açıkladı, İbrahim Hacıosmanoğlu Ameliyat Oldu İbrahim Hacıosmanoğlu Ameliyat Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama