Fenerbahçe Lookman Transferinde Çıtayı Yükseltti

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Lookman transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin hem bonservis bedeli hem de oyuncuyla yapılacak sözleşmenin detayları netleşmeye başladı.

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde kritik aşamaya geldi. Sarı lacivertlilerin, İtalyan kulübüyle bonservis pazarlığında anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Lookman için Atalanta’ya bonuslarla birlikte 40 milyon euro ödemeyi kabul etti. Taraflar arasında banka teminatları ve ödeme planına ilişkin teknik detayların görüşüldüğü ifade ediliyor.

Transferin resmiyet kazanması halinde Fenerbahçe’nin, Nijeryalı futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Lookman’ın bu anlaşma kapsamında 7 milyon euro net maaş alacağı belirtiliyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Atalanta formasıyla son dönemde Avrupa’da dikkat çeken performanslar sergilemişti. Fenerbahçe yönetiminin, bu transferle hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda güçlü bir kadro mesajı vermeyi amaçladığı yorumları yapılıyor. Kulüpler arasındaki son detayların netleşmesinin ardından transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: NTV Spor

