TFF Açıkladı, İbrahim Hacıosmanoğlu Ameliyat Oldu

TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandığı, operasyonun başarılı geçtiği ve taburcu edildiği duyuruldu.

Son Güncelleme:
TFF Açıkladı, İbrahim Hacıosmanoğlu Ameliyat Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili TFF'nin resmi hesabından bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz aylarda geçirdiği operasyonda vücuduna yerleştirilen "stent greftte revizyon" gerçekleştirildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine Başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Sayın Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirilmiştir.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Sayın Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir.

Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun tedavi sürecinde gösterilen ilgi ve özverili yaklaşımları nedeniyle başta İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Bedrettin Dalan olmak üzere, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Faruk Yencilek'e, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Sayın Profesör Doktor Cemil Selim İşbir'e ve Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nin tüm değerli sağlık personeline en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: AA

Etiketler
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu
Son Güncelleme:
Rakipler Belli Oldu: Galatasaray'a Juventus, Fenerbahçe'ye Notthingham Forest Galatasaray'a Juventus, Fenerbahçe'ye Notthingham Forest
Galatasaray, Amedspor, Fenerbahçe... PFDK'dan 7 Kulübe Milyonlarca Liralık Ceza 7 Kulübe Milyonlarca Liralık Ceza
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama