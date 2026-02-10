Milli Yüzücü Bengisu'dan Hem 3 Madalya Hem Yeni Rekor

Rekortmen yüzücü Bengisu Avcı, Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonada toplam üç madalya kazandı. Milli yüzücü 100 metre kurbağalamadaki 1.27.02'lik derecesiyle masterler yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Milli Yüzücü Bengisu'dan Hem 3 Madalya Hem Yeni Rekor
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanına sahip Bengisu, Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda (Open Master Games) 30 artı yaş kategorisinde yarıştı.

3 MADALYA KAZANDI

Milli sporcu, 35 ülkeden 25 bin sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonada, ilk üç günde 30 artı yaşta bir altın, 2 gümüş madalya aldı.

İlk gün 5 bin metre serbestte birincilik kürsüsüne çıkan Bengisu Avcı, sonrasında 200 metre karışıkta 2.49.12 ve 100 metre kurbağalamada 1.27.02 ile gümüş madalya elde etti.

YENİ REKORUN SAHİBİ

Milli yüzücü, "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla yarıştığı 100 metre kurbağalamada 1.27.02'lik derecesiyle masterler yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Bengisu Avcı, 11 Şubat'ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat'ta 100 metre kelebek, 13 Şubat'ta ise 200 metre kurbağalamada yarışacak.

Oyunlar, 14 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri Bengisu Avcı Altın Madalya
