Dünya Devleri Açıklandı: Türkiye’den Tek Kulüp Listede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2021 ile 2025 yılları arasındaki performansları dikkate alarak hazırladığı dünya kulüpler sıralamasını yayımladı. Listede İspanyol devi Real Madrid 1753 puanla zirvede yer alırken, İngiltere temsilcisi Manchester City 1605 puanla ikinci sırada. Brezilya’dan Flamengo ise 1536 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

IFFHS’nin açıkladığı sıralamada ilk 10’da Avrupa ve Güney Amerika kulüpleri ağırlıkta yer aldı. Paris Saint-Germain, Palmeiras, Bayern Münih, Inter, Chelsea, Barcelona ve Liverpool da listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

FENERBAHÇE İLK 30'DA YER ALDI

Türk kulüpleri arasında en iyi dereceyi Fenerbahçe elde etti. Sarı lacivertli ekip 985 puanla 28. sırada yer alarak ilk 30’a giren tek Türk takımı oldu. Diğer Türk takımlarının sıralamadaki yerleri şöyle:

Galatasaray: 45. sıra (879,5 puan)

Beşiktaş: 127. sıra (572,5 puan)

Trabzonspor: 138. sıra (545,5 puan)

Başakşehir: 142. sıra (535,5 puan)

Kaynak: NTV Spor