Barcelona’nın Forvet Listesinde Galatasaraylı Yıldız da Var

Barcelona, sezon sonunda Lewandowski'yle yollarını ayırma ihtimaline karşı yeni bir santrfor arayışına girdi. İspanyol basınına göre Katalan ekibinin transfer listesinde Victor Osimhen’in de bulunduğu dört golcü yer alıyor.

Barcelona’nın Forvet Listesinde Galatasaraylı Yıldız da Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Katalan ekibinin deneyimli golcüsü Robert Lewandowski’nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, kulübü yeni bir santrfor arayışına yöneltti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona yönetimi, Lewandowski'yle devam edip etmeme kararını sezonun kalan bölümündeki performansına göre verecek. Öte yandan kulübün forvet hattını güçlendirmek için şimdiden alternatif isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

DÖRT GOLCÜ VAR

NTV Spor'un aktardığı haberde, Barcelona’nın transfer listesinde dört golcünün bulunduğu ifade edildi. Listenin ilk sırasında Julian Alvarez yer alıyor. Şu anda Atletico Madrid forması giyen Arjantinli oyuncunun da olası bir transfer için Barcelona’ya sıcak baktığı iddia edildi. Katalan ekibinin adayları arasında Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Manchester City oyuncusu Omar Marmoush’un da bulunduğu öne sürüldü.

Barcelona’nın Forvet Listesinde Galatasaraylı Yıldız da Var - Resim : 1

HARRY KANE DE LİSTEDE

Öte yandan FC Bayern Munich forması giyen Harry Kane’in de potansiyel adaylar arasında yer aldığı ancak Barcelona yönetiminin 30 yaş üzerindeki oyuncular için yüksek bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osimhen Barcelona
TFF Süper Lig'de Yeni Sezon İçin Tarih Verdi TFF Süper Lig'de Yeni Sezon İçin Tarih Verdi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Türkiye Kupası Karşılaşmasında Irkçılık! Maça Ara Verildi Türkiye Kupası Maçında Irkçılık!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün | Trump'tan Teslimiyet Çağrısı Trump'tan İran'a Teslimiyet Çağrısı!
Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo
TÜSİAD Davasında Karar Çıktı: Eski TÜSİAD Yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a Hapis Cezası Eski TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Hapis Cezası
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor