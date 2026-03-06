Barcelona’nın Forvet Listesinde Galatasaraylı Yıldız da Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Katalan ekibinin deneyimli golcüsü Robert Lewandowski’nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, kulübü yeni bir santrfor arayışına yöneltti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona yönetimi, Lewandowski'yle devam edip etmeme kararını sezonun kalan bölümündeki performansına göre verecek. Öte yandan kulübün forvet hattını güçlendirmek için şimdiden alternatif isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

DÖRT GOLCÜ VAR

NTV Spor'un aktardığı haberde, Barcelona’nın transfer listesinde dört golcünün bulunduğu ifade edildi. Listenin ilk sırasında Julian Alvarez yer alıyor. Şu anda Atletico Madrid forması giyen Arjantinli oyuncunun da olası bir transfer için Barcelona’ya sıcak baktığı iddia edildi. Katalan ekibinin adayları arasında Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Manchester City oyuncusu Omar Marmoush’un da bulunduğu öne sürüldü.

HARRY KANE DE LİSTEDE

Öte yandan FC Bayern Munich forması giyen Harry Kane’in de potansiyel adaylar arasında yer aldığı ancak Barcelona yönetiminin 30 yaş üzerindeki oyuncular için yüksek bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

