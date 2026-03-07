İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Flaş Açıklama: Komşularımızdan Özür Diliyorum

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok, komşularımızdan özür diliyorum. İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır. Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin onurunu savunmak için bağımsız hareket etti.” dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik emperyalist saldırıları devam ederken; Tahran'dan çok dikkat çeken bir açıklama geldi.

KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLEDİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların sekizinci gününde, misilleme saldırıları nedeniyle bölge ülkelerinden özür diledi.

Bölge ülkelerine barış mesajı veren Pezeşkiyan, yaşanan gerilimden dolayı komşu ülkelerden özür dileyerek, İran’a bir saldırı olmadığı müddetçe bu ülkelere yönelik herhangi bir askeri operasyon yapılmayacağını duyurdu.

"BİZE SALDIRMAYANA SALDIRMAYIZ"

Pezeşkiyan “Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok, komşularımızdan özür diliyorum. İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır. Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin onurunu savunmak için bağımsız hareket etti.” dedi.

