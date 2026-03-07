ABD-İsrail-İran Savaşında Sekizinci Gün | Orta Doğu'da Gerilim Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor. İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırı düzenlendiği bildirilirken, bombardıman sonrası bölgede büyük bir yangın çıktı. Alevlerin kilometrelerce öteden görüldüğü ifade edilirken, Suudi Arabistan ise Riyad ve bir petrol sahasına yönelik İHA saldırıları ile Prens Sultan Hava Üssü’ne fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Orta Doğu'da gerilim sürüyor, işte bölgede yaşanan gelişmeler...

07.45 SUUDİ ARABİSTAN: PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜNE FÜZE SALDIRISINI ENGELLEDİK

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Bakanlık, kısa süre önce de başkent Riyad ile Şeybe petrol sahasına düzenlenen 3 İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklamıştı.

07.20 KUVEYT'TEN AÇIKLAMA

Kuveyt Savunma Bakanlığı, dünden bu yana ülke hava sahasında 14 füze ile 12 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06.55 İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRISI

İran sabahın ilk saatlerinde İsrail'e yönelik yeni dalga füze saldırısı başlattı. İran'dan yapılan yoğun füze atışları, Suriye'nin Kuneytire ilinin semalarında görüntülendi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA