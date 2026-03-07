Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Verdi: Kar ve Sağanak Geliyor! Sıcaklıklar Aniden Düşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı ifade edildi.

Meteoroloji, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için kar ve karla karışık yağmur nedeniyle “sarı” kodlu uyarı yaptı. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olaylarının da görülebileceği belirtildi.

DOĞU ANADOLU’DA ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Uzmanlar, kar erimeleriyle birlikte riskin artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

HAVA SICAKLIĞI 2-4 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde zaman zaman kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi