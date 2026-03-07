Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve sekizinci gününe giren savaşın ne kadar süreceği merak edilirken, Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü Karoline Leavitt, operasyonun 4 ila 6 hafta sürebileceğini söyledi.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, savaşın ne kadar süreceği dünya kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Orta Doğu’daki gerilim sekizinci gününe girerken Beyaz Saray’dan savaşın seyrine ilişkin yeni değerlendirmeler geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’un sorularını yanıtladı. Savaşın süresine ilişkin kesin bir takvim vermekten kaçınan Leavitt, Başkan Donald Trump’ın belirlediği “Destansı Öfke Harekatı” kapsamında hedeflere ulaşılmasının yaklaşık 4 ila 6 hafta sürebileceğini ifade etti.

Leavitt, ABD güçlerinin operasyon kapsamında İran donanmasına büyük darbe vurduğunu belirterek 30’dan fazla İran gemisi ve teknesinin batırıldığını ve donanmanın büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ayrıca İran’dan gelen balistik füze saldırılarının yüzde 90 oranında azaldığını dile getirdi.

ABD’nin temel hedeflerinden birinin İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu vurgulayan Leavitt, İran’ın bölgede ABD karşıtı faaliyetlerde bulunan vekil güçlerinin de zayıflatılmasının amaçlandığını belirtti.

“Hizbullah ve Husilerin beklenen direnci gösteremediğini gördük” diyen Leavitt, ABD ordusunun operasyonlarda etkili bir performans ortaya koyduğunu savundu.

İRAN’IN GELECEĞİ DE GÜNDEMDE

Leavitt ayrıca Başkan Trump’ın İran’ın gelecekte nasıl yönetileceği konusuyla da yakından ilgilendiğini ifade etti. Trump’ın İran’da ABD’ye karşı sert söylemler kullanan ve nükleer program konusunda şeffaf olmayan mevcut yönetimin değişmesini istediğini belirten Leavitt, yeni liderin kim olacağı konusunda değerlendirmenin sürdüğünü kaydetti.

