Basına Sızdı: İşte İsrail'in İran'daki Asıl Planı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun İran’a yönelik saldırıları haftalarca sürebilecek şekilde planladığı iddia edildi. İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri yetkililere dayandırdığı habere göre Tel Aviv yönetimi, İran’daki rejimi doğrudan devirmeyi değil, onu zayıflatacak koşulları oluşturmayı hedefliyor.

Haberde İsrail ordusunun İran’a karşı uzun süreli bir çatışma ve bombardıman ihtimaline göre hazırlık yaptığı belirtildi. Yetkililer, saldırıların haftalarca hatta daha uzun sürebileceğini ancak yıllarca devam edecek bir savaşın öngörülmediğini ifade etti.

SİLAH ÜRETİM KAPASİTESİ HEDEF ALINIYOR

İsrail’in ABD ile koordinasyon içinde İran’daki silah üretim kapasitesini hedef almaya devam ettiği de belirtildi. Gazetenin aktardığına göre İsrail ordusu bugün akşam saatlerine kadar İran’a yönelik saldırılarda yaklaşık 6 bin 500 mühimmat kullandı. Bu sayı, Haziran 2025’te İran’a yönelik 12 gün süren saldırılarda kullanılan 4 bin mühimmatı geride bıraktı. Haberde ayrıca İran’daki füze rampalarının yaklaşık yüzde 60’ının imha edildiği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, İran'la müzakereler sürerken 28 Şubat’ta askeri saldırı başlatmıştı. İran ise buna karşılık İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de bazı hedeflere saldırılar düzenledi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: AA