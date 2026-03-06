Bakan Fidan’dan Yoğun Diplomasi Trafiği

İran'a saldırı sonrası diplomasi trafiğine hız veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.

Kaynak: AA

Etiketler
Hakan Fidan
