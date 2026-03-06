Bakan Fidan’dan Yoğun Diplomasi Trafiği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA