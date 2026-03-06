Trump Gözünü Bu Defa Küba'ya Dikti: 'Çok Yakında Düşecek'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e verdiği röportajda çarpıcı mesajlar verdi. ABD Başkanı, "Küba çok yakında düşecek, bunu belirteyim. Çok uzun zamandır bekliyorduk, artık Küba da hazır. Anlaşma yapmak istiyorlar ve ben de Marco (Rubio)’yu oraya göndereceğim, bakalım nasıl sonuçlanacak. Şu anda esas olarak İran’a odaklanmış durumdayız ama Küba da sırada” dedi.

Başkan, Küba konusunda 50 yıldır gözlemde olduğunu belirterek, “Uzun yıllardır izliyorum ve Küba adeta önümüze düştü, bunda benim etkim büyük. Durum iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

'ÖNCE İRAN'IN İŞİNİ BİTİRECEĞİZ'

Trump, Küba meselesiyle ilgilenecek yetkililer hakkında ise şunları ekledi: "Bakanımız işi yürütüyor. Öncelikle İran işini bitireceğiz. Aynı anda tüm ülkelerle ilgilenebiliriz ama hızlı davranırsak kötü sonuçlar olur. Bu ülkeye zarar gelmesine izin vermeyeceğiz."

VENEZUELA MODELİ

Trump ayrıca "İran’da işler Venezuela’da olduğu gibi ilerleyecek” dedi. Venezuela’daki sürecin 'harika bir lider ve başarı' örneği olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerginliklerin de üstesinden gelindiğini öne sürdü ve "Hürmüz Boğazı’nı çoktan hallettik, donanmalarını saf dışı bıraktık" gibi ifadeler kullandı.

Venezuela modeli kavramı, Trump’ın Ocak 2026’da Venezuela’daki Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonu örnek göstermesiyle gündeme geldi. Trump, bu tür bir müdahalenin İran’da da rejimi çözebileceğini savunduğu için Venezuela modelini savunuyor. Ancak uzmanlar bu yaklaşımın İran gibi siyasi yapısı farklı bir ülkede çalışmasının zor olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi