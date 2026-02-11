En İyi Kulüpler Listesinde Tek Türk Takımı Kaldı

IFFHS’nin güncellediği listede Türk futbolu bir basamak daha geriledi. Geçen ay iki takımın yer aldığı ilk 30’da artık sadece Fenerbahçe kaldı.

Son Güncelleme:
En İyi Kulüpler Listesinde Tek Türk Takımı Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Şubat 2025 ile 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan güncel dünya kulüpler sıralamasını açıkladı. Listede Paris Saint-Germain zirvede yer alırken, Türkiye’den yalnızca Fenerbahçe ilk 30 içinde kendine yer bulabildi.

En İyi Kulüpler Listesinde Tek Türk Takımı Kaldı - Resim : 1

Geçtiğimiz ay iki Türk takımının yer aldığı ilk 30’da bu sayı şubat itibarıyla bire düştü. Fenerbahçe 29. sırada yer alarak yedi basamak gerilerken, Galatasaray 31. sıraya düşerek ilk 30’un dışına çıktı.

İLK 10

İşte ilk 10'da yer alan kulüpler:

Paris Saint-Germain – 595 puan

Chelsea – 496 puan

Bayern Münih – 457 puan

Real Madrid – 451 puan

Inter – 439 puan

Barcelona – 438 puan

Flamengo – 424 puan

Arsenal – 401 puan

Palmeiras – 387 puan

Borussia Dortmund – 382 puan

Aktürkoğlu Coştu, Fenerbahçe Seriye Devam EttiAktürkoğlu Coştu, Fenerbahçe Seriye Devam EttiSpor

Galatasaray'dan Rize'de Net Galibiyet: Barış Alper YıldızlaştıGalatasaray'dan Rize'de Net Galibiyet: Barış Alper YıldızlaştıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Galatasaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Duran Neden Gönderildi? İşte Üç Temel Gerekçe Duran Neden Gönderildi? İşte Üç Temel Gerekçe
VAR Kayıtları Paylaşıldı... İşte Fenerbahçe Penaltısında Karar Anı VAR Kayıtları Paylaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti
Kabinede Değişiklik: Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi
Menajer Ayşe Barım'ın Cezası Belli Oldu Ayşe Barım’ın Aldığı Hapis Cezası Belli Oldu