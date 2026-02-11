En İyi Kulüpler Listesinde Tek Türk Takımı Kaldı
IFFHS’nin güncellediği listede Türk futbolu bir basamak daha geriledi. Geçen ay iki takımın yer aldığı ilk 30’da artık sadece Fenerbahçe kaldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Şubat 2025 ile 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan güncel dünya kulüpler sıralamasını açıkladı. Listede Paris Saint-Germain zirvede yer alırken, Türkiye’den yalnızca Fenerbahçe ilk 30 içinde kendine yer bulabildi.
Geçtiğimiz ay iki Türk takımının yer aldığı ilk 30’da bu sayı şubat itibarıyla bire düştü. Fenerbahçe 29. sırada yer alarak yedi basamak gerilerken, Galatasaray 31. sıraya düşerek ilk 30’un dışına çıktı.
İLK 10
İşte ilk 10'da yer alan kulüpler:
Paris Saint-Germain – 595 puan
Chelsea – 496 puan
Bayern Münih – 457 puan
Real Madrid – 451 puan
Inter – 439 puan
Barcelona – 438 puan
Flamengo – 424 puan
Arsenal – 401 puan
Palmeiras – 387 puan
Borussia Dortmund – 382 puan
