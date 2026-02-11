En İyi Kulüpler Listesinde Tek Türk Takımı Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Şubat 2025 ile 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan güncel dünya kulüpler sıralamasını açıkladı. Listede Paris Saint-Germain zirvede yer alırken, Türkiye’den yalnızca Fenerbahçe ilk 30 içinde kendine yer bulabildi.

Geçtiğimiz ay iki Türk takımının yer aldığı ilk 30’da bu sayı şubat itibarıyla bire düştü. Fenerbahçe 29. sırada yer alarak yedi basamak gerilerken, Galatasaray 31. sıraya düşerek ilk 30’un dışına çıktı.

İLK 10

İşte ilk 10'da yer alan kulüpler:

Paris Saint-Germain – 595 puan

Chelsea – 496 puan

Bayern Münih – 457 puan

Real Madrid – 451 puan

Inter – 439 puan

Barcelona – 438 puan

Flamengo – 424 puan

Arsenal – 401 puan

Palmeiras – 387 puan

Borussia Dortmund – 382 puan

