Fenerbahçe’de Asensio Şoku! Antrenmanı Tamamlayamadı

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ile oynanan karşılaşma için deplasmana götürülmeyen Asensio, bugün yapılan idmanda bir süre takımla çalıştı. Ancak antrenmanın ilerleyen bölümünde ağrı hisseden tecrübeli oyuncu çalışmayı tamamlayamadı.

MR SONUCU NETLEŞTİRECEK

HT Spor'un haberine göre İspanyol yıldız daha sonra kontroller için MR’a götürüldü. Asensio’nun sağlık durumunun yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceği ve son kararın yarın verileceği öğrenildi.

Fenerbahçe, pazar günü Chobani Stadyumu’nda Samsunspor’u konuk edecek. Sarı lacivertli formayla bu sezon 11 gol ve 9 asist üreten Asensio, takımın hücum hattındaki en önemli isimleri arasında yer alıyor.